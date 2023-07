Il musical Carousel di Rodgers per la prima volta in Italia

(ANSA) - BOLOGNA, 06 LUG - Il musical Carousel di Richard Rodgers su libretto di Oscar Hammerstein II viene presentato per la prima volta in Italia al Comunale Nouveau dal 7 all'11 luglio prossimi dal Teatro Comunale di Bologna per quattro serate con inizio alle 20. Nei nuovi spazi del Comunale Nouveau, Timothy Brock sarà sul podio dell'Orchestra della Fondazione lirico-sinfonica, mentre Gianni Marras si occuperà della regia.

Con Carousel si rinnova la collaborazione tra il Teatro bolognese e la Bernstein School of Musical Theater, che già negli anni passati aveva portato alla creazione di capolavori del musical quali Il bacio della donna ragno, Evita, Les Misérables, Titanic e West Side Story.

"Abbiamo rappresentato il cerchio della giostra e della vita - spiega il regista - con una scenografia fatta di elementi circolari, che nella loro semplicità accompagneranno lo scorrere della storia di Carousel e i protagonisti, cercando un modo di raccontare che sia molto immediato". A partire dalla ouverture, con il brano The Carousel Waltz, l'opera di Rodgers mostra una ricchezza musicale che comprende le melodie folk tipiche della costa Est e i grandi inni quasi religiosi che sottolineano la filosofia di vita del popolo. Le coreografie di Fabrizio Angelini, che sfruttano i ritmi delle danze del musical dallo stile un po' retrò, come valzer e polke, sono ricche di parti acrobatiche. Manuela Gasperoni cura le scene originariamente ideate da Davide Amadei (scomparso prematuramente durante la creazione dello spettacolo) a cui il musical è dedicato.

Carousel racconta la storia d'amore del giostraio Billy Bigelow e dell'operaia Julie Jordan, segnata da tragici avvenimenti.

Il cast del musical comprende Brian Boccuni e Caterina Gabrieli che interpretano i due protagonisti, con Francesca Taverni, Chiara Bonfrisco, Roberto Tomassoli, Barbara Corradini e Alessandro Di Giulio. (ANSA).