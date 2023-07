I Vespri siciliani per i 50 anni del Teatro Regio di Torino

(ANSA) - TORINO, 06 LUG - Il Teatro Regio di Torino festeggia i 50 anni con un evento speciale che guarda al passato, ma anche al futuro: l'omaggio in musica alla storica inaugurazione del 1973, quella che vide il nuovo teatro disegnato da Carlo Mollino rialzare il sipario, dopo l'incendio che lo distrusse nel 1936, con I Vespri siciliani di Giuseppe Verdi firmati da Maria Callas. Per ricordare l'evento, il capolavoro del maestro di Roncole, che narra la ribellione di un popolo all'invasore straniero, viene proposto questa sera, 6 luglio, in forma di concerto, nella versione italiana di Arnaldo Fusinato. Il cast è stellare: il soprano Roberta Mantegna, il tenore Piero Pretti, il baritono Vladimir Stoyanov, il basso Michele Pertusi. Sul podio a dirigere l'Orchestra e il Coro del Regio il maestro Riccardo Frizza, considerato fra i principali direttori della sua generazione, a istruire il Coro per la prima volta il maestro Ulisse Trabacchin.

In Galleria Tamagno il red carpet delle grandi occasioni: ad accogliere il pubblico ci sono il sovrintendente del Teatro Regio Mathieu Jovin, il direttore artistico Cristiana Sandri e la vicesindaca di Torino, Michela Favaro. All'ingresso in Teatro un brindisi speciale con un cocktail dedicato a Regio 50, offerto dal Consorzio Alta Langa, e un allestimento floreale realizzato appositamente dal Verde pubblico della Città di Torino. "In omaggio alla storica inaugurazione del 1973 abbiamo programmato I Vespri siciliani di Giuseppe Verdi. Sono particolarmente lieto di inaugurare così la partnership con il Consorzio Alta Langa nello spirito di condividere ancor di più la gioia della musica", spiega Jouvin.

Regio 50 è realizzato con il sostegno della Compagnia di Sanpaolo, Fondazione Crt, Intesa San Paolo, Iren, Reale Mutua e con il contributo di Camera di Commercio di Torino. (ANSA).