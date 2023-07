Da Verdone a Taviani, attesa per Gli occhiali di Šostakovi&

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Paolo Taviani, Carlo Verdone, Pupi Avati, Paolo Mieli, Sergio Rubini, Lina Sastri, Michele Placido, Marco Morricone, Daniele Luchetti, Nancy Brilli, Maria Pia Ammirati, Vania Traxler, Massimo Franco, Gianrico Carofiglio e Giorgio Montefoschi, questi solo alcuni degli ospiti attesi al Caracalla Festival, tra il 5 e il 6 luglio, per Gli occhiali di Šostakovič, onori e terrori di un antieroe, pièce di Valerio Cappelli interpretata da Moni Ovadia.

Attraverso lo studio di romanzi, documenti e lettere, Cappelli, che è anche il regista, smonta e riassembla la vita e l'arte di Šostakovič, combinando parole, immagini e musica per restituire l'atmosfera di un'epoca fatta di guerre, lotte e paure.

Gli occhiali di Šostakovič - coproduzione Ravenna Festival, Festival Puccini, Prima International Company di Angelo Tumminelli in collaborazione con il Teatro dell'Opera di Roma - è insomma un gioco di specchi, un racconto volutamente non lineare. (ANSA).