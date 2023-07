En Abyme, la Biennale Teatro si avvia al finale

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - La Biennale Teatro, nell'ultima edizione diretta da Stefano Ricci e Gianni Forte, si avvia alla conclusione dopo 15 giorni ricchi di appuntamenti, laboratori, seminari, incontri che, nelle intenzioni dei due curatori dovevano avere, come orizzonte simbolico, quello di "indicare il momento di un cambiamento profondo, di una trasformazione, di un passaggio a una nuova fase della vita: la rigenerazione dopo l'inverno, la rivitalizzazione, la resurrezione, la rinascita e la libertà dell'essere umano", nell'idea che "è tempo che anche il Teatro faccia, nello spirito artistico che lo contraddistingue, un inventario delle nostre inquietudini e dei nostri impedimenti dinnanzi anche ai futuri cambiamenti ambientali, diventando cassa di risonanza di queste questioni urgenti e vitali". Così, dopo l'esemplare Leone d'oro alla carriera assegnato a Armando Punzo e al suo eccezionale lavoro nel carcere di Volterra (dove dal 28 luglio al 3 agosto presenterà per il suo annuale appuntamento Atlantis, continuando il viaggio iniziato con Naturae a Venezia) e una serie di appuntamenti diversissimi, dai sortilegi sonori di Federica Rossellini, le malie di Giacomo Garaffoni, gli incanti di Boris Nikitin, le creazioni di Bashar Markus, Gaetano Palermo, Morana Novosel, Mattias Andersson, Valerio Leoni, Noemi Goudal e Maelle Poesy, per citare le cose principali, col finale affidato a Tiago Rodrigues, ecco che diventa esemplare En Abyme di Tolja Djokovic, vincitrice del premio autori under 40 ella Biennale, nella suggestiva messinscena di Fabiana Iacozzilli. Uno spettacolo di visioni, suggestioni, astrazioni metafisiche e concretezze quotidiane, tra brani recitati, filmati, narrazioni e suoni che quando riescono a creare cortocircuiti trovano la propria forza poetica e il proprio senso. Tutto si svolge davanti a una tela bianca, schermo e sipario con uno squarcio alla Lucio Fontana, in questo già simbolico, da cui sembrano nascere, fuoriuscire ricordi, materializzazioni di un passato da recuperare, mentre su un televisore scorrono immagine documentarie di una discesa di un batiscafo nel profondo dell'oceano. (ANSA).