Manfredi, a breve designazione del soprintendente del San Carlo

(ANSA) - NAPOLI, 30 GIU - "Stiamo attendendo che si completi l'iter della legge. A breve avvieremo le procedure per l'individuazione e la designazione del soprintendente". Lo ha detto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente della Fondazione San Carlo, a proposito dell'individuazione e nomina del prossimo soprintendente del Teatro napoletano.

A chi gli ha chiesto di Carlo Fuortes, ex ad Rai, il cui nome prende sempre più quota per il dopo Lissner, Manfredi ha risposto: "Io ho già detto varie volte che Fuortes è un grande professionista e sicuramente, se guardiamo il curriculum, è una delle persone che ha il curriculum migliore tra quelle disponibili. Adesso dobbiamo vedere la sua disponibilità e capire tante cose. Sicuramente io ho sempre affermato la mia stima nei suoi confronti".

Manfredi è intervenuto alla presentazione del libro della giornalista Giuliana Covella 'Il mostro ha gli occhi azzurri', di cui ha scritto la prefazione, alla Casina Pompeiana in Villa Comunale a Napoli. (ANSA).