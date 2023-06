Alessio Boni, 'Omero, l'Iliade e l'eterno uguale che ritorna'

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Il mio preferito? Achille, senza dubbio, sin dal liceo. Se lo ricorda?", chiede Alessio Boni, recitando a memoria: "Cantami, o Diva, del Pelìde Achille l'ira funesta che infiniti addusse lutti agli Achei...". Al debutto mancano più di cinque mesi, ma lui sembra già lì, sul campo a Troia, tra fragori d'armi e gesta d'eroi, pronto a tuffarsi nei versi di Omero con Iliade - Il gioco degli Dei, spettacolo realizzato con il suo storico gruppo I duellanti su testo di Francesco Nicolini, regia dello stesso Boni con Roberto Aldorasi e Marcello Prayer.

Prodotto da Nuovo Teatro in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana, Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo e Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, lo spettacolo sarà in chiusura dell'anno di Bergamo Brescia Capitale italiana della cultura 2023 e debutterà proprio al Donizetti il 12 dicembre, per proseguire in tournée con tappe anche a Savona, Bologna, Firenze, Trieste, fino a marzo l'Ambra Jovinelli di Roma. In palcoscenico con Boni, tra gli altri, Iaia Forte, Francesco Meoni, Marcello Prayer. "L'Iliade è il poema della guerra e della forza, come diceva Simon Weil. Sono gli ultimi 51 giorni della guerra di Troia. C'è grande stanchezza, la peste e gli Dei si divertono a tirare le fila di questi eroi comuni mortali", riflette Boni, che a settembre sarà anche sul set della fiction Rai1 di Sergio Rubini su Giacomo Leopardi. "Per lo spettacolo abbiamo un'idea, che lascio sospesa - prosegue - Zeus, il fato, il destino o chi per esso, convoca gli Dei perché dopo 2.800 anni non sono più in auge. Nessuno squarta più un capretto per loro, nessuno mette più sul piedistallo una loro statua, nessuno chiede loro qualcosa. Sono in disuso. Perché? E perché alla riunione non c'è Poseidone? Cosa è successo? Così, piano piano, si entra nell'Iliade. Vogliamo riscoprire questo mondo, perché sembra sempre l'eterno ritorno dell'uguale". (ANSA).