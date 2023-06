Andrea Pennacchi, il Pojana ora diventa Arlecchino

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - "Mi tremano i polsi e le vene al pensiero. È un bel 'cimento' come diciamo noi in Veneto".

Sorride Andrea Pennacchi, perché per un attore certi ruoli, anche dopo tanti anni di palcoscenico, sono sempre altissimi.

Ancora più se sei veneto e ti ritrovi a tu per tu con la maschera per eccellenza della Commedia dell'arte nella più celebre delle pièce di Carlo Goldoni: L'Arlecchino servitor di due padroni, che Pennacchi è pronto a riprendere, ma, nella scrittura di oggi di Marco Baliani.

"Siamo tracotanti, abbiamo preso un testo che non aveva mai fatto nessuno", scherza, raccontandosi all'ANSA in uno dei suoi momenti professionali forse più felici, a partire dal Nastro d'argento vinto come Attore Non protagonista per il professor Mario di Tutto chiede salvezza di Netflix. "Quest'estate si gira la seconda stagione - dice - Non posso dire niente sul mio personaggio, neanche se ci sarà o no, perché sarebbe spoiler".

Poi ci sono tre titoli in tournée per tutta l'estate: Una piccola Odissea, Shakespeare & Me - Ovvero come il bardo mi ha cambiato la vita e Pojana e i suoi fratelli, con quel padrone della piccola-media azienda veneta reso celebre da Propaganda Live di La7.

"Un personaggio nato in Veneto, dentro i capannoni industriali - dice - Da quella realtà, però, il suo pensiero si è allargato: oggi il pojanistan è dappertutto. Lo trovi nella Rust Belt americana come in Sardegna".

E poi c'è , appunto, l'Arlecchino prodotto da Gli Ipocriti Melina Balsamo con lo Stabile del Veneto, che sarà febbraio al Verdi di Padova per far poi tappa, tra le altre, all'Ambra Jovinelli di Roma e al Comunale di Treviso. "Partiamo dall'impossibilità di fare Arlecchino, dalla mia impossibilità - racconta l'attore - E attraverso la scrittura di Baliani verrà fuori un nuovo Arlecchino" a tu per tu con la contemporaneità.

