Weekend a teatro tra Baricco, Casta e Peparini

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Alessandro Baricco e Laetitia Casta protagonisti al 66/o Festival dei due mondi di Spoleto (PG), l'uno con il suo Tucidide. Atene contro Melo, interpretato da Gabriele Vacis, Stefania Rocca, Valeria Solarino e i 100 Cellos, e l'altra nella vita di una leggenda del pianoforte in Clara Haskil Prélude et fugue di Serge Kribus. E poi la Medea di Euripide, che la regia di Federico Tiezzi ha trasformato in una donna del '900 con Laura Marinoni mattatrice al Pompeii theatrum mundi. O La dodicesima notte di William Shakespeare, nella versione diretta da Leo Muscato a Torino. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend, che conta anche Enzo De Caro tra Molière e Luigi De Filippo ne L'avaro immaginario, la nuova commedia di Vicenza Salemme Premiata Pasticceria Bellavista e Moni Ovadia ne Gli occhiali di Sostakovic di Valerio Cappelli, tutti a Napoli per il Campania Teatro Festival. E poi ancora Ascanio Celestini nella sua personale riscrittura de Le nozze di Antigone e Stefano Massini con le sue Interviste impossibili, entrambi al Festival di Teatro antico di Veleia; fino a Ulisse, l'ultima Odissea di Giuliano Peparini al Teatro greco di Siracusa per la Stagione dell'Inda. (ANSA).