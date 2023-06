Al Caracalla Festival la Cenerentola firmata da Nureyev

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Una ragazza maltrattata e in fuga da un padre alcolizzato; la scoperta da parte di un grande produttore cinematografico capace di trasformare una zucca in una fiammante Rolls-Royce; il debutto sul grande schermo e la conquista del cuore dell'attore principale. È ambientata nell'universo hollywoodiano degli anni Trenta la versione del balletto Cenerentola firmata dal grande Rudolf Nureyev che il Corpo di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma, diretto da Eleonora Abbagnato, propone nel Caracalla Festival 2023 dal 1 al 4 luglio. Creata nel 1986 per l'Opéra di Parigi, questa rilettura in chiave moderna di una delle fiabe più popolari, su musiche di Sergej Prokof'ev, è proposta per la prima volta dal Corpo di Ballo del Teatro capitolino. ''All'inizio temevo che la fiaba di Perrault sarebbe stata modificata abusivamente - disse Nureyev - ma i meccanismi della storia non sono cambiati. Tutto il dramma di Cenerentola nasce dalla paura di veder crollare il suo sogno, che qui è diventato un sogno cinematografico. Un sogno di un abito bianco, leggermente sfumato di rosa per rendere omaggio all'innocenza, e un tocco di glitter perché Cenerentola è un personaggio del mondo di oggi, sogna sola una cosa: diventare una star''.

La musica di Sergej Prokof'ev è affidata alla bacchetta del giovane direttore Alessandro Cadario, al debutto con l'orchestra del Lirico capitolino. Sarà a Rebecca Bianchi far rivivere in scena le emozioni e i sogni di Cenerentola. Michele Satriano sarà il suo principe, mentre Alessio Rezza il produttore cinematografico. Le due sorellastre Alessandra Amato e Susanna Salvi prenderanno lezioni di danza dal maestro Claudio Cocino.

L'allestimento dell'Opéra National di Parigi è firmato da Petrika Ionesco per le scene e Hanae Mori per i costumi. Le luci sono curate da Jean-Michel Désiré, i video da Igor Renzetti e Lorenzo Bruno. Nella versione in tre atti di Nureyev, ripresa da Aleth Francillon, Gillian Whittingham e Benjamin Pech con la supervisione di Eleonora Abbagnato, la partitura di Prokof'ev è mantenuta nella sua interezza. (ANSA).