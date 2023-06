Andrée Ruth Shammah annuncia la sua ultima regia

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - "Voglio dedicare i prossimi anni a battermi per la parola teatro e per il suo valore": così, presentando la prossima stagione del Teatro Franco Parenti, Andree Ruth Shammah ha annunciato la sua ultima regia, per lo spettacolo 'Chi come me' che il 31 gennaio 2024 inaugurerà la nuova sala.

"Da quando abbiamo aperto nuove sale e i Bagni Misteriosi io sono l'impresario, l'eccellente capacità di raccogliere fondi mi ha perseguitato, ma questo teatro - ha detto Shammah - è nato come un palco ed è cresciuto per necessità e non per ingordigia, nell'anno del cinquantesimo rivendico una lunga storia di spettacoli importanti per il tetro che propongono. Se abbiamo avuto successo è perchè abbiamo parlato con il pubblico, la comunicazione al pubblico è sempre stata forte ed era necessario ripartire da qui". Ripartire da "questo testo che - ha anticipato - farò come inaugurazione della nuova sala e che certamente sarà la mia ultima regia e non lo dico per fare colpo ma perché penso che la situazione di indifferenza nei confronti del teatro sia sotto gli occhi di tutti: è un errore pensare a un governo di destra o sinistra, la parola teatro viene inserita nella cultura, ma perché? Io sono un artigiano del teatro e siccome oggi non ci sono più gli intellettuali, l'unico luogo dove aprire discussioni è il teatro e i teatri sono pieni perchè la gente lo vuole". Eppure, secondo una statistica "l'89% dei bambini non sono mai entrati a teatro e per questo - ha concluso - finchè avrò forze voglio essere lì a difenderlo". Simbolica la scelta del testo dell'israeliano Roy Chen per il passaggio di consegne: i protagonisti di 'Chi come me' sono cinque adolescenti di età compresa tra i 12 e i 18 anni affetti da vari disturbi psichici, che intraprendono un percorso con un insegnante di teatro per mettere in scena uno spettacolo. I protagonisti saranno interpretati da giovani scelti da Andrée Ruth Shammah attraverso un provino e un laboratorio. (ANSA).