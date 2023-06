Allo Stabile Fvg si riparte con Haber ne La coscienza di Zeno

(ANSA) - TRIESTE, 22 GIU - A Trieste si riparte da Italo Svevo e, nel centenario della pubblicazione, da una produzione raffinata de La coscienza di Zeno per la regia di Paolo Valerio e con Alessandro Haber: il sipario della stagione 2023-24 del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia - Politeama Rossetti, presentata oggi, si alzerà il 3 ottobre celebrando l'anniversario del flusso di coscienza targato Svevo.

In totale sono una quindicina gli spettacoli prodotti dallo Stabile in scena nella prossima stagione, a cui si aggiunge, è stato spiegato, "una poliedrica, multi genere e potente proposta di spettacoli ospiti, nazionali e internazionali" con oltre 70 titoli.

Danno voce ai giacimenti culturali del territorio le produzioni affidate allo scrittore Mauro Covacich che riprende la lezione-spettacolo Svevo a cura di Franco Però e presenta il nuovo Saba a cura di Alberto Giusta, dedicato alla Trieste letteraria del Novecento. Con Mic International Company il teatro lavora invece nel segno della memoria: ne Il Vajont di tutti, scritto e diretto da Andrea Ortis, si ricostruiscono i retroscena e le cause del disastro del 1963 incastonandovi un monito attuale sul rispetto per la natura.

Il cartellone Rossetti raccoglie i titoli di prosa, il cartellone del Politeama alterna linguaggi e generi: dal musical, alla danza, al circo, alla comicità. Sul palco saliranno, tra gli altri, Isabella Rossellini con Darwin's Smile, Gabriele Lavia in Un curioso accidente, Arturo Cirillo in Cyrano de Bergerac, Monica Guerritore in Ginger e Fred, Alessio Boni nell'Illiade, Elio Germano in Paradiso XXXIII, Stefania Rocca ne La madre di Eva. Neri Marcorè si esibirà ne La buona novella di Fabrizio De André.

Tra gli spettacoli in programma, ancora, L'ispettore generale con Rocco Papaleo, Le memorie di Ivan Karamazov con Umberto Orsini (in scena anche con I ragazzi irresistibili), Boomers con Marco Paolini, Francisus, ovvero San Francesco raccontato da Simone Cristicchi.

Appuntamento poi con i musical, tra cui Chicago, Cabaret e Cats, e con la danza de Lo Schiaccianoci nell'edizione eseguita dalla Roma City Ballet Company.

La conclusione della stagione Politeama è "a tutto musical" con Saranno Famosi ideato da David De Silva sulla scia del celebre film e della serie televisiva degli anni Ottanta.

