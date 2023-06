Weekend a teatro tra Lidi, Sastri, Baliani

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Dallo Zio Vanja di Leonardo Lidi da Cechov al 66/o Festival dei due mondi di Spoleto (PG) insieme al Sarto per signora di Georges Feydeau secondo Carlo Cecchi; a Nozze di sangue che Lluís Pasqual rilegge per il Pompeii Theatrum Mundi da Federico García Lorca, con Lina Sastri protagonista. E poi Euridice Axen in Mary Shelley. La mia vita in pezzi di Pier Luigi Razzano e I promessi sposi alla prova di Giovanni Testori con la regia di Andrée Ruth Shammah, entrambi al Campania Teatro Festival di Napoli. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend, da dedicare soprattutto ai grandi festival. In cartellone, anche l'Edipo di Sofocle con cui Marco Baliani apre l'edizione 2023 del Festival di Teatro Antico di Veleia; il Kurios - Cabinet of Curiosities del Cirque du soleil a Milano; e il Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show tra il Teatro romano di Ostia antica e il Teatro romano di Verona. (ANSA).