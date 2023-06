Al Trianon di Napoli 60 titoli, da Viviani a Capossela

(ANSA) - NAPOLI, 20 GIU - Si chiama 'Na bella stagione' il cartellone '23-'24 del Trianon Viviani, teatro della Canzone napoletana, direttore artistico Marisa Laurito, sessanta titoli di musica e teatro in sette sezioni e uno spazio particolare dedicato alla stand up comedy.

Il mese di gennaio sarà dedicato proprio al grande commediografo stabiese, al quale è intitolato il teatro, con quattro spettacoli: "Nterr' 'a 'Mmaculatella", ovvero Scalo marittimo, per la regia di Nello Mascia, "La musica dei ciechi" diretto da Gigi Di Luca, "Io, Raffaele Viviani", "Rafele mio, fa' tu!" con Gigi Savoia.

"Ringrazio Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il sindaco Gaetano Manfredi, il cda del teatro Trianon Viviani, Igina di Napoli, Antonio Roberto Lucidi e il presidente Gianni Pinto, colonna portante di questo teatro per avermi voluta riconfermare per un nuovo triennio", ha sottolineato Laurito. "E grazie anche al Ministero della Cultura per il riconoscimento triennale 2022/2024 come organismo di programmazione teatrale".

Tra i protagonisti, per la musica anche Lorenzo Hengeller, Luciano Capurro, Neri per caso, Canio Loguercio, Lino Cannavacciuolo, Nicola Piovani, Marco Francini. Tommaso Bianco festeggerà i suoi ottant'anni nel nome di Raffaele Viviani con "Sarraggio sempre n'ommo ca so' nato!". A Natale in scena Benedetto Casillo, Massimo Andrei, Peppe Barra nella Cantata dei pastori. Non mancano artisti internazionali, dai gospel dei Chicago High spirits, al ritorno di Noa. Per la prima volta nel teatro della Canzone napoletana arriva Vinicio Capossela.

Teresa Salgueiro farà incontrare Lisbona e Napoli, accompagnata dal Solis string quartet (10 maggio). Infine Toquinho ed Enzo Gragnaniello racconteranno insieme i loro Sud (18 maggio).

