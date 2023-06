Pennacchi, un'estate tutta di teatro con 3 progetti

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Andrea Pennacchi, appena ricevuto a Napoli, al Teatro di Corte di Palazzo Reale, il Nastro d'Argento come migliore attore non protagonista per la serie di Netflix "Tutto chiede salvezza" riparte con la sua Compagnia Teatro Boxer per una tournée che lo vede impegnato per tutta l'estate (info su teatroboxer.com).

Sono tre i progetti teatrali con cui l'artista, accompagnato dalle musiche di Giorgio Gobbo, gira l'Italia: Pojana e i suoi fratelli, Una piccola Odissea, Shakespeare & Me - Ovvero come il bardo mi ha cambiato la vita.

Pojana e i suoi fratelli, versione teatrale dell'omonimo libro del 2020 (People), farà tappa, fra le altre, il 28 giugno presso il Festival di Villa Arconati in provincia di Milano e successivamente il 9 settembre a Roma presso il Teatro romano di Ostia Antica. Il secondo progetto si intitola Una piccola Odissea, scritto da Andrea Pennacchi che ha debuttato nel 2020.

Lo spettacolo intreccia storia, memoria di se stesso con la mitologia classica degli eroi. Si tratta di un racconto personale che parte dal testo di Omero e trova analogie con la vita reale dell'attore, attraverso i ricordi della sua famiglia.

Shakespeare & Me - Ovvero come il bardo mi ha cambiato la vita, tratto dal libro omonimo di Andrea Pennacchi (People), sarà in scena al Teatro Romano di Verona il 6 e 7 settembre, dopo il debutto dello scorso novembre al Teatro Verdi di Padova.

Pennacchi ha già in cantiere nuovi progetti di cinema e fiction e il nuovo spettacolo teatrale Arlecchino, in coproduzione con Teatro Stabile del Veneto e Gli Ipocriti per la regia di Marco Baliani, che debutterà a gennaio 2024. Al momento è disponibile su Sky la seconda stagione di Petra diretta da Mariasole Tognazzi, in cui Andrea interpreta il ruolo del vice ispettore Antonio Monte; mentre su Netflix è possibile vederlo nel ruolo del padre di Roberto Baggio nel film Il Divin codino. (ANSA).