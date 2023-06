Raffaella Carrà in musical, a Madrid sarà Bailo Bailo

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "Raffella Carrà non era solo una grande donna di spettacolo. Era un'innovatrice, una donna libera, coraggiosa. Ce l'abbiamo un po' tutti nel Dna, per quello che ha fatto, per la sua musica, per la sua storia". A tre giorni dal compleanno (avrebbe compiuto 80 anni il 18 giugno), Madrid accoglie la presentazione mondiale di Bailo Bailo, il musical dedicato a Raffaella Carrà che debutterà allo storico teatro Capitol sulla Gran Via il prossimo 2 novembre.

"Nel 2025 verremo in Italia", anticipa all'ANSA la produttrice Valeria Arzenton. Liberamente ispirato al film Explota Explota di Nacho Alvarez, Bailo Bailo avrà la regia di Federico Bellone, le coreografie di Gillian Bruce e la consulenza artistica di Sergio Japino. Nel cast, star come Lydia Fairen, Natalia Millan, Thomas Naim, Dani Tatai, Pepa Lucas e Chez Gutzman. "Saranno 95 minuti di cui 80 cantati, dal vivo, con tutte le hit di Raffaella - racconta Arzenton - Sono pezzi della nostra vita. E sprigionano un'energia positiva, una felicità pazzesche".

Non sarà una biografia "ne' un'operazione nostalgia", ma "un family show che guarda al futuro". Come il film, lo spettacolo racconta attraverso le canzoni della Carrà la storia di María, giovane ballerina sensuale che anela alla libertà all'inizio degli anni Settanta, epoca segnata in Spagna da rigidità e censura, soprattutto in tv.

"Devo ringraziare Valeria Arzenton - dice oggi Japino - per questo progetto e perché è stata forse l'unica, dopo la scomparsa di Raffaella, ad aver mantenuto ciò che ha promesso per renderle omaggio. Quando mi ha detto del debutto mondiale a Madrid ho pensato che questo musical sarebbe stata la più grande Fiesta che si potesse immaginare per i suoi 80 anni". Per l'occasione, dal 18 al 21 giugno saranno in vendita i biglietti da collezione Tanti Auguri Raffaella (bailobailomusical.com) (ANSA).