Al via dal 26 giugno il tour dei Teatri di Pietra 2023

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Inizia il 26 giugno il tour dei Teatri di Pietra 2023, la rete che porta lo spettacolo dal vivo in siti archeologici e monumentali di cinque regioni italiane; la lunga stagione inizia nel Lazio, a Roma nella Villa di Livia (26-29 giugno), per poi proseguire nel sito di Malborghetto (6-13 luglio) e nell'anfiteatro di Sutri (8 luglio - 5 agosto).

In contemporanea partono gli spettacoli in diversi siti della Sicilia - tra i primi Solunto, Himera, l'Acropoli di Selinunte (14 luglio) - e in Toscana (teatro romano di Volterra, 7 luglio). A seguire il tour toccherà la Campania e la Basilicata, fino alla fine dell'estate.

130 le manifestazioni in cui Teatri di Pietra porterà 38 diversi opere originali che andranno in scena in 23 siti archeologici; danza, musica, teatro e scritture drammaturgiche inedite compongono il programma, pensato per raccontare il presente in luoghi ricchi di storia - noti e meno noti - attraverso opere classiche e contemporanee.

Tante le prime: Gaius Plinius Secundus, per celebrare i duemila anni dalla nascita di Plinio il Vecchio, Clitennestra - il processo, Eurydice, Guerriere in nome di…Il filo d'oro, L'aquila e l'alabastro, Mare nostrum, Prog Symphony, Ulisse racconta Ulisse e altre ancora. "Ma l'idea di valorizzazione dei siti storici che è alla base dei Teatri di Pietra quest'anno si estende anche ai musei", spiega il Maestro Aurelio Gatti, direttore della rete; Dopo il Guarnacci il ciclo toccherà il Museo Pepoli di Trapani in agosto e Palazzo Doebbing di Sutri a fine settembre. A sostegno della mission della Rete dei Teatri di Pietra, significativa quest'anno è la collaborazione con la Soprintendenza speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma diretta da Daniela Porro che consente la realizzazione degli eventi previsti presso la splendida Villa di Livia e l'Arco di Malborghetto, due siti sulla via Flaminia diretti da Angelina De Laurenzi. (ANSA).