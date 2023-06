Weekend a teatro tra Ragonese, Guanciale, Bizzarri

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Dalla Clitennestra con il volto di Isabella Ragonese, che Roberto Andò ha tratto dal romanzo dell'irlandese Colm Tóibín La casa dei nomi, in apertura del Pompeii Theatrum Mundi; a Luca Bizzarri e la comunicazione politica ai nostri giorni in NonHannoUnAmico, dall'omonimo podcast, nel cartellone di Milano per Gaber. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend che conta anche la quarta edizione di Narni Città Teatro, con (tra i tanti) Francesco Montanari diretto da Davide Sacco ne L'Angelo e l'Automa, a cura di Claudio Di Palma e Vesuvioteatro da Curzio Malaparte; Luca Ward con Il primo uomo, performance osservando il cielo; e Daniel Pennac protagonista della mise en espace All'alba, diretta da Clara Bauer.

Ma c'è anche il Campania Teatro Festival con Lino Guanciale in Napoleone. La morte di Dio di Davide Sacco (anche a Narni) e Massimo Venturiello ne Il signor Puntila e il suo servo Matti da Bertolt Brecht. Fino a Il domatore di e con Vittorio Franceschi (e Chiara Degani) ancora a Milano. (ANSA).