Nasce il progetto Terzo Teatro e Teatro di Gruppo

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Portare all'attenzione del pubblico "l'enorme impatto che la cultura del Terzo Teatro, e più in generale del teatro di gruppo, ha avuto in termini non soltanto artistici, ma anche accademici, politici, antropologici ed economici nella società italiana e mondiale". E' quanto vuole fare il nuovo progetto Terzo Teatro e Teatro di gruppo di Fondazione Barba Varley, Teatro Nucleo e Fondazione Dario Fo e Franca Rame.

Il percorso si snoderà in diverse tappe fra Ferrara, Santa Cristina di Gubbio e Lecce, con seminari, incontri e spettacoli per realizzare una rete di persone che - citando il manifesto del terzo teatro scritto da Eugenio Barba nel 1976 - usano il teatro come un ponte, sempre minacciato, fra l'affermazione dei bisogni personali e l'esigenza di contagiare con essi la realtà che li circonda". La prima tappa del progetto è a Ferrara, alla sede del Teatro Nucleo a Pontelagoscuro (Teatro Julio Cortazar - Via della Ricostruzione, 40 ) il 16 e 17 giugno 2023.

Nel nuovo progetto si riconosce "un universo costituito da gruppi di artisti portatori di un'etica sociale e di una vocazione nell'arte dell'attore, diversi dal teatro d'avanguardia" spiegano Fondazione Barba Varley, Teatro Nucleo e Fondazione Dario Fo e Franca Rame.

L'obbiettivo è "creare reali spazi di riflessione sul ruolo dell'artista nella società contemporanea, spazi dedicati ad artisti e gruppi affermati ed emergenti dove si possa concretizzare un ampio dibattito sul tema, in piena ottemperanza degli obiettivi fondanti delle organizzazioni protagoniste di questo esperimento culturale".

Nato dalla collaborazione di tre importanti realtà della cultura italiana e internazionale, il progetto è finanziato dal Ministero della Cultura nell'ambito dei Progetti Speciali 2023 e punta anche a fare una ricognizione dei gruppi indipendenti che operano sul territorio nazionale: quanti sono? Come vivono (o sopravvivono)? E perché? Parallelamente, si propone anche di aprire una porta di analisi sui "teatri perduti". (ANSA).