Teatro Nazionale di Napoli da Moretti a Milo Rau, 40 titoli

(ANSA) - NAPOLI, 13 GIU - C'è il debutto da regista teatrale di Nanni Moretti con "Diari d'Amore" da Natalia Ginzburg (gennaio 2024), l'apertura con la Clitennestra-Isabella Ragonese del direttore Roberto Andò (18 ottobre), un focus su Milo Rau, mentre Marco Tullio Giordana racconterà Pasolini in "Pà" con Luigi Lo Cascio. Sono solo alcuni degli oltre 40 titoli della prossima stagione del Teatro di Napoli - Teatro Nazionale, slogan scelto 'In Buona compagnia', con i suoi tre palcoscenici: Mercadante, San Ferdinando e Ridotto.

Tra i protagonisti anche Umberto Orsini, Isa Danieli, Silvio Orlando, Fabrizio Bentivoglio, Arturo Cirillo. "Venti anni di teatro pubblico in città, un compleanno importante" ricorda Andò sottolinenando per quanto riguarda le scelte "lo sguardo profondo sulla drammaturgia contemporanea, nel segno del teatro di regia". Ma anche teatro di produzione e di promozione culturale.

"L'impegno di un nazionale non può che essere di altissima levatura culturale, estetica, qualitativa" dice il presidente Luciano Cannito presentando il triplo cartellone con il sindaco di Napoli Manfredi. Al Mercadante ci saranno anche Antonio Latella con "Circus Don Chisciotte" di Ruggero Cappuccio, a dicembre "Maria Stuarda" di Schiller con la Marinoni, chiuderà a maggio 'La ragazza sul divano' di Fosse regia di Valerio Binasco che sarà anche in scena per Moretti.

Al San Ferdinando, (che aprirà con Moscato il 26 ottobre), debutterà il 21 dicembre un novità assoluta di Maurizio de Giovanni, 'La scatola di Biscotti', regia di Alessandro Gassman, con Marina Confalone.

A marzo Donatella Finocchiaro firma e interpreta "la Lupa" di Verga, seguirà "La Madre" di Zeller, regia di Marcello Corugno con Andrea Renzi e Lunetta Savino. Ad aprile "Pinter Party" di Lino Musella. Danza a novembre con Luna Cenere e a marzo con Virgilio Sieni in "Cecità". Tra i tanti progetti, la Scuola di teatro diretta da Renato Carpentieri, Arrevuoto a cura di Maurizio Braucci, Rione Sanità-Storie di donne. (ANSA).