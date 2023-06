A Bct Festival Micaela Ramazzotti, Zalone, il cast di Mare fuori

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Si accendono i riflettori sulla settima edizione del Bct, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, che si svolgerà quest'anno dal 21 al 25 giugno e vanta tra gli ospiti Micaela Ramazzotti, Marco Bellocchio, Luigi Lo Cascio, Abel Ferrara, Can Yaman, Kim Rossi Stuart e il cast di Mare fuori.

Al già annunciato Checco Zalone che il 25 giugno all'Arena Musa, chiuderà il festival con il suo spettacolo teatrale "Amore + IVA" che segna il suo ritorno sul palco undici anni dopo il Resto Umile World Tour e dopo aver battuto tutti i record della storia del cinema italiano, si aggiungeranno tantissimi altri artisti.

Ad aprire la settima edizione sarà l'attrice e regista Micaela Ramazzotti che inaugurerà il festival, mercoledì 21 giugno, con un recital in omaggio ad Anna Magnani. Nell'anno in cui ricorrono i 50 anni dalla morte di Anna Magnani, in collaborazione e con la produzione de l'Università degli Studi del Sannio, illuminerà il festival con un recital in omaggio ad una delle nostre più grandi artiste di tutti i tempi.

La stessa sera, anche l'attore e regista Marco Bocci sarà protagonista di un incontro a piazza Federico Torre per presentare il suo secondo lungometraggio La Caccia con Laura Chiatti, Filippo Nigro, Paolo Pierobon e Pietro Sermonti.

Su www.festivalbeneventocinematv.it tutte le info. (ANSA).