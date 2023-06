A teatro L'altra Iliade dei giovani detenuti di Airola

(ANSA) - NAPOLI, 07 GIU - L' appuntamento è per il 16 giugno, alle ore 20 al teatro Trianon di Napoli: al Campania Teatro Festival sezione progetti speciali vanno in scena per una prima assoluta i giovani detenuti dell'Ipm di Airola (BN) con "Disadirare: un'altra Iliade", regia di Adriana Follieri, laboratorio teatrale sviluppato dall'Associazione CCO - Crisi Come opportunità, coordinatrice del progetto nazionale Presidio Culturale Permanente negli Istituti Penali per Minorenni. Le musiche originali sono scritte dal rapper e formatore Luca Caiazzo, in arte Lucariello, i costumi donati dal Teatro San Carlo di Napoli. I giovani attori detenuti hanno lavorato insieme alle studentesse dell'I.I.S. "A. M. De' Liguori" di Sant' Agata De' Goti (BN), uno straordinario impegno di gruppo, basato sull'alleanza tra operatori, educatori, ragazzi e ragazze dentro e fuori il carcere. E un'opera che, ispirandosi all'epica greca dell'Iliade, mescola linguaggi poetici, musica e scenotecnica dinamica e dove i personaggi si muovono in un mondo che cambia forma, trasformando la guerra in un'opportunità per la pace. "Il teatro dell'IPM di Airola nei miei occhi luminosi ambisce a diventare lo spazio materiale e immateriale in cui dar vita alla ricerca artistica condivisa con i giovani attori detenuti - commenta Adriana Follieri - per la nascita di spettacoli che sappiano essere una pratica di libertà, un'esperienza di democrazia autoriale, occasione di ricerca, trasformazione e dunque creazione. Non credo basti recitare, credo sia indispensabile per questi attori leggere e scrivere, decifrare i codici teatrali, metterli insieme in composizioni virtuose, perché avere parole vuol dire avere voce". L'intero progetto ha avuto fin da subito questo obiettivo: "dare voce a chi non ne ha" attraverso il teatro, creando una compagnia teatrale mista con le studentesse e i ragazzi in regime ristretto, scrivendo e mettendo in scena uno spettacolo destinato a debuttare in uno dei più prestigiosi festival di teatro in Italia. (ANSA).