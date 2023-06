Panariello vs Masini, lo strano incontro nelle arene estive

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Panariello VS Masini, lo strano incontro va in scena in una sfida fra battute e canzoni nelle arene estive di tutta Italia. "È da tempo che sentivo l'esigenza di inserire un po' di musica nel mio nuovo show - dice Panariello - e sono contento che, fra tanti cantanti a cui ho chiesto di far parte del mio spettacolo, Marco sia stato l'unico che ha detto sì… E questo me lo ricorderò per tutta la vita.

Vorrei tranquillizzare il pubblico, in questo mio nuovo spettacolo, durante le canzoni di Marco, organizzerò una tombolata con ricchi premi".

"Ringrazio Giorgio - spiega Masini - per aver accettato l'invito nel mio spettacolo, così mi dà modo di riposare la voce e fa due battute fra una canzone e l'altra". E aggiunge: "Allora vi aspettiamo nel mio spettacolo quest'estate! Sono già aperte le prevendite dei biglietti!". E Panariello gli fa eco: "...e delle cartelle della tombola!" Queste le prime date del tour: 11 luglio - teatro Verde - Termoli (Cb); 12 luglio - Sequoie Music Park - Parco Caserme Rosse - Bologna; 13 luglio - Area verde - Capannori (Lu); 20 luglio - Alpaa' festival 2023 - piazza Vittorio Emanuele - Varallo Sesia (Vc); 23 luglio - festival di Majano - area concerti - Majano (Ud); 27 luglio - piazza del popolo - Offida (Ap); 1 agosto - Molfetta estate 2023 - Banchina San Domenico - Molfetta (Ba), 2 agosto - piazza Orsini - Mesagne (Br); 5 agosto - Arena Capo Peloro (ex sea flight) - Messina; 6 agosto - Tirreno festival - teatro dei Ruderi di Cirella - Diamante (Cs); 7 agosto - Roccella Summer Festival - Teatro al Castello - Roccella Jonica (Rc); 9 agosto - Villa Bertelli - Forte dei Marmi (lu); 10 agosto - Castiglioncello festival - Castello Pasquini - Castiglioncello (Li); 13 agosto - Follonica Summer Nights - Parco centrale - Follonica (Gr); 2 settembre - Settembre Prato è spettacolo - piazza Duomo - Prato; 3 settembre - Festival Summer Knights - Piazza dei Cavalieri - Pisa; 6 settembre - Brescia Summer Music - piazza della loggia - Brescia; 7 settembre - Vicenza in festival - piazza dei signori - Vicenza; 19 settembre - teatro Colosseo - Torino; 26 settembre - teatro degli Arcimboldi - Milano. (ANSA).