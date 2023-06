Tra teatro e danza la stagione del Morlacchi di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 01 GIU - Proporrà 29 spettacoli, 21 di teatro, tra cui cinque audiodescritti, e otto di danza, con una prima assoluta e 20 esclusive regionali la stagione 2023-2024 del Morlacchi di Perugia.

Il direttore del Teatro stabile dell'Umbria ha spiegato che "lo scorso anno le città erano al centro del racconto delle stagioni teatrali". "In questo - ha aggiunto - siamo partiti dagli alberi monumentali dell'Umbria per parlare di crescita, di vita, di memoria ma anche di libri e palcoscenici, di emozioni e nutrimento culturale in un gioco di specchi con il teatro. Una stagione, la prossima, che parte proprio dagli alberi, un patrimonio universale quanto il valore inestimabile di grandi autori come Shakespeare, Cechov e Goldoni che sono al centro del progetto produttivo".

La stagione è stata presentata come tradizione in un incontro con il presidente del Tsu Brunello Cucinelli. Presente l'assessore regionale Paola Agabiti.

Il cartellone si apre con la prima assoluta di Re Lear di William Shakespeare, un nuovo allestimento prodotto dallo stabile dell'Umbria insieme al teatro dell'Elfo di Milano. In scena poi due grandi classici del teatro moderno firmati Tsu: La locandiera di Carlo Goldoni per la regia di Antonio Latella e con Sonia Bergamasco e Zio Vanja, seconda tappa della trilogia dedicata ai capolavori di Anton Cechov diretta da Leonardo Lidi, che debutterà al prossimo Festival dei Due Mondi di Spoleto.

