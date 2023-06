Manfredi, nuovo sovrintendente del San Carlo entro luglio

(ANSA) - NAPOLI, 01 GIU - Il nuovo sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli, in seguito all'uscita forzata di Stephane Lissner, sarà nominato "entro luglio" e rispetterà gli impegni già presi con i lavoratori. Lo ha detto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente della Fondazione Teatro di San Carlo, che oggi ha incontrato i sindacati.

"Il mio obiettivo è salvaguardare la grande reputazione del Teatro San Carlo e i suoi lavoratori. Come sindaco di Napoli e della Città Metropolitana ho già dimostrato concretamente di voler sostenere il Teatro con nuovi finanziamenti che lo rendano sempre più solido", ha aggiunto. "Abbiamo preso atto di un decreto del Governo sulla decadenza del Sovrintendente Lissner.

Nel momento in cui la norma verrà convertita almeno in un ramo del Parlamento, avvierò in maniera rapida - ha detto ancora Manfredi - la procedura di individuazione del nuovo Sovrintendente per completarla entro la fine di luglio in modo da tornare così rapidamente in un regime di normalità".

Secondo Manfredi "i bilanci sono solidi, è stata approvata la pianta organica, ora vanno fatti ulteriori passi in avanti. I miei poteri, in questa fase di transizione, consentono la gestione ordinaria, ma mi assumo l'impegno - ha concluso il presidente della Fondazione Teatro di San Carlo - di fare in modo che il nuovo Sovrintendente rispetti gli impegni già presi tra Teatro e lavoratori su accordo ricognitivo e nuove assunzioni a tempo indeterminato nei limiti della sostenibilità del bilancio 2023". (ANSA).