Alla Scala il secondo gala Fracci nel segno della danza

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - La Scala ricorda Carla Fracci con la seconda edizione del Gala istituito, come voluto dal Direttore del Ballo Manuel Legris, per convogliare e celebrare nel suo nome la danza e il balletto con un ampio respiro internazionale.

Anche la seconda edizione - il prossimo 7 giugno - vedrà protagonisti il Corpo di Ballo, i Primi ballerini, i Solisti, e ospiti internazionali come Alessandra Ferri, Roberto Bolle, Jacopo Tissi e Davide Dato, Primo ballerino dello Staaatsballet di Vienna, al suo debutto sul palcoscenico scaligero, e l'Orchestra del Teatro alla Scala che sarà diretta da Kevin Rhodes.

Nel programma, titoli che ripercorrono la storia del balletto e si intersecano con quella di una straordinaria artista, che ha lasciato il segno come interprete del balletto romantico, del grande repertorio ottocentesco ma anche del temperamento e della modernità delle visioni coreografiche del Novecento.

Partendo dall'inizio, da dove tutto è cominciato: licenzianda dalla Scuola di Ballo, fu lei ad essere scelta per interpretare il balletto dopo l'opera La Sonnambula di Luchino Visconti: Le Spectre de la rose. L'iconico balletto di Michail Fokin aprirà la serata con Jacopo Tissi e Letizia Masini, mentre per la prima volta si esibiranno insieme Nicoletta Manni nel ruolo di Marguerite Gautier e Roberto Bolle in quello di Armand Duval nel celebre pas de deux dal secondo atto di La Dame aux camélias.

