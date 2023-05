Weekend a teatro tra Marinoni, Guanciale e Paolantoni

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Un Alan Bennett d'annata per Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani che a Milano si sdoppiano, invecchiano, si rendono goffi e al tempo stesso commoventi, protagonisti de Il vizio dell'arte. Omaggio invece alla vita e alle opere di Ennio Flaiano per Lino Guanciale a L'Aquila con Non svegliate lo spettatore, diretto da Davide Cavuti. E le risate di Francesco Paolantoni, tra Bari e Benevento, con O… tello, O… io. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend che conta anche un irrefrenabile Valerio Lundini a Milano del suo one man show Il mansplaining spiegato a mia figlia. E le due tragedie dell'Inda al Teatro greco di Siracusa, con il Prometeo incatenato di Eschilo che la regia di Leo Muscato mostra inchiodato a una ciminiera di un sito industriale abbandonato, con Alessandro Albertin protagonista; e la Medea di Euripide, che Federico Tiezzi ha trasformato in una donna del '900 quasi "alla Strindberg", con Laura Marinoni mattatrice assoluta. (ANSA).