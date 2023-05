Inteatro Festival torna a Polverigi con 10 spettacoli

(ANSA) - ANCONA, 24 MAG - Dal 15 al 18 giugno torna a Polverigi (Ancona), luogo in cui è nato 44 anni fa, il Festival Inteatro, storica rassegna di arti performative contemporanee che ogni estate porta nel borgo marchigiano gli spettacoli e le compagnie più innovative del panorama internazionale. Sono dieci quest'anno gli spettacoli in programma (15 repliche), di cui solo uno dedicato al teatro e gli altri nove alla danza.

"Questi ultimi - ha spiegato la direttrice artistica Velia Papa - ci sembravano infatti più interessanti e capaci di esprimere i propri contenuti con maggior libertà e creatività rispetto alla più chiusa dimensione narrativa teatrale". Tra le proposte di danza, tutte di compagnie italiane, sei sono il frutto della selezione di un bando (Open Call 2023) del Consorzio Marche Teatro di cui Inteatro fa parte, per performance dedicate alla sostenibilità ambientale allestite in spazi all'aperto come Villa Nappi, dimora seicentesca dove si svolge il Festival, circondata da un parco secolare, sede tutto l'anno di residenze artistiche.

Tra queste la performance 'Scarto' della giapponese Masako Matsushita, dove gli oggetti appena comprati vengono subito gettati dando vita ad un insensato circolo vizioso. Alla tematica ambientale, il festival abbina la scoperta di nuovi talenti, come quello del drammaturgo britannico Nathan Ellis, per la prima volta in Italia con 'work.txt', l'unico spettacolo teatrale, dove però a recitare è il pubblico guidato da un programma informatico, per un'esperienza interattiva e divertente curata da Marche Teatro sul tema del lavoro.

Tra le prime ci sarà poi 'Ultra' di Nicola Galli, corpi in perenne trasformazione che annullano i confini tra l'umano e la materia, e 'Cashapona' di Simone Donati, che nello spettacolo evoca i rapporti simbiotici tra uomo e natura. In cartellone tra gli altri il work in progress 'Insel' (Isola) di Panzetti/Ticconi, simbolico naufragio su un isola deserta per spiegare l'incontro dell'individuo col suo io più profondo.

