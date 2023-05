Weekend a teatro tra Timi-Mascino, Bentivoglio e Dix

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - La prima volta in Italia di Agosto a Osage County, la commedia di Tracy Letts, premiata nel 2008 con il Pulitzer e da cui è stato tratto il film con Meryl Streep e Julia Roberts, ora diretta e interpretata da Filippo Dini con Giuliana De Sio e Manuela Mandracchia, a Torino. E poi Lucia Mascino e Filippo Timi insieme, tra eros e amore, per Promenade de santé (Passeggiata di salute) di Nicolas Bedos, a Roma con la regia di Giuseppe Piccioni. Fino a Gioele Dix, a Milano con il suo Per fortuna che c'era il Gaber. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend che conta anche Il Misantropo con Luca Micheletti diretto da Andrée Ruth Shammah a Firenze; Sal Da Vinci con La fabbrica dei sogni a Napoli; l'omaggio a Ennio Flaiano di Fabrizio Bentivoglio in Lettura clandestina e Filippo Nigro in Every Brilliant Thing (Le cose per cui vale la pena vivere) di Duncan Macmillan e Jonny Donahoe, entrambi a Roma. (ANSA).