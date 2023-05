Nuove Nozze di Figaro per il Teatro Comunale di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 17 MAG - Una nuova produzione delle "Nozze di Figaro" di Wolfgang Amadeus Mozart debutta il 18 maggio alle 20 al Comunale Nouveau per la stagione d'opera del Teatro Comunale di Bologna.

La disuguaglianza sociale e i desideri umani rappresentano il cuore dell'idea registica di Alessandro Talevi, artista italo-sudafricano, vincitore nel 2007 dell'European Opera-Directing Prize, che torna a collaborare con la fondazione lirico-sinfonica felsinea, dopo "La traviata" di Verdi messa in scena lo scorso dicembre.

"Sono rimasto colpito da quanto poco sia cambiato tra il tempo di Mozart e il presente, per quanto riguarda gli uomini ricchi e potenti che cercano di sfruttare le classi più deboli della società - dice Talevi -. Se è vero che il 'droit du seigneur' non esiste più nella sua forma settecentesca, il divario tra i super ricchi e i poveri non è mai stato così ampio come oggi. La natura apparentemente eterna della lotta del povero diavolo contro il signore supremo, la sua rinascita in ogni nuova generazione e il suo rispecchiarsi nella trama delle Nozze di Figaro - prosegue il regista - mi hanno inoltre fatto riflettere su quanto poco sia cambiato dal XVIII secolo per quanto riguarda le ambizioni, le bramosie e le passioni umane".

Secondo Talevi, che cura anche le scene dello spettacolo, in ognuna delle opere della Trilogia Mozart-Da Ponte, ovvero Le nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte, si ritrova sempre l'aspetto inquietante del desiderio umano. L'Orchestra e il Coro del Teatro Comunale (quest'ultimo preparato da Gea Garatti Ansini) sono diretti da Martijn Dendievel, già protagonista del cartellone sinfonico del Comunale e ora la debutto in quello operistico. I principali interpreti sono Davide Giangregorio (Figaro), Eleonora Bellocci (Susanna), Vito Priante (Il conte d'Almaviva), Mariangela Sicilia (La contessa d'Almaviva) e Cecilia Molinari (Cherubino), che si alternano rispettivamente con Roberto Lorenzi, Tetiana Zhuravel, Vincenzo Nizzardo, Maria Novella Malfatti e Chiara Tirotta. Si replica fino al 23 maggio. (ANSA).