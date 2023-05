Il circo 'senza confini' inaugura Mittelyoung a Nova Gorica

(ANSA) - UDINE, 17 MAG - Saranno due spettacoli circensi a inaugurare domani nella sala piccola del Teatro nazionale sloveno di Nova Gorica la terza edizione di Mitteyoung, il progetto che il festival Mittelfest, con epicentro estivo a Cividale del Friuli (Udine), nella sua sezione primaverile dedica agli artisti europei under 30. Gli spettacoli di circo, fa sapere il direttore artistico del festival Giacomo Pedini, sono stati "appositamente scelti per superare qualsiasi barriera linguistica, attrarre un pubblico più vasto possibile ed essere a tutti gli effetti 'borderless', senza confini".

Il programma della prima giornata di Mittelyoung prende avvio alle 18 con il primo studio di "Quieto Parado", spettacolo italiano creato da Pietro Barilli, in cui un personaggio tragicomico è alla ricerca spasmodica dell'equilibrio, fino a rasentare la follia.

A seguire, alle 21.30, "CM_30", spettacolo tedesco di Kolia Huneck, dove un giocoliere esperto, che accompagna i suoi numeri con composizioni sonore di Rutger Zuydervelt, crea un ambiente immersivo a metà strada tra il circo contemporaneo e l'installazione artistica. (ANSA).