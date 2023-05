Torna a Genova la grande danza con Nervi Music Ballet Festival

(ANSA) - GENOVA, 16 MAG - Ci sarà la danza ad altissimo livello, con il ritorno a Genova di Roberto Bolle, ma anche un tributo a Raffaella Carrà, e poi la musica con il David Garrett trio, ma anche la cultura del balletto con "Il Sogno di Nervi" sabato 17 e domenica 18 giugno e il Memorial del Festival internazionale del balletto dedicato al fondatore del Festival Internazionale del balletto di Nervi Mario Porcile. È un cartellone ricchissimo di prime assolute e di date uniche in Italia, quello del Nervi Music Ballet Festival, dal 28 giugno al 31 luglio. "Il primo spettacolo è dedicato a Raffaella Carrà e andrà in scena il 28 giugno - spiega il sovrintendente del Teatro Carlo Felice Claudio Orazi - e poi nove appuntamenti dedicati alla danza e sei concerti, con grandi ballerini che arriveranno da tutte le parti del mondo e concerti di grande qualità che vedranno protagonisti la nostra orchestra e il nostro coro con appuntamenti con la musica jazz e per tutti i gusti". Un evento che comincia in parallelo con Ocean Race - The Grand Finale, come ha sottolineato il sindaco di Genova, Marco Bucci: "Abbiamo scommesso molto su questo festival, e ha sempre avuto un grande successo - ha detto -, un'opportunità unica per poter vedere spettacoli in questa cornice con un cartellone che prevede nomi assolutamente importanti che fanno ritornare ai fasti del passato". "È un'offerta unica del panorama italiano, non solo ligure - aggiunge il governatore Giovanni Toti - si va dall'omaggio a Raffaella Carrà al balletto classico a Roberto Bolle, un bouquet che arricchisce veramente la cultura del nostro Paese". (ANSA).