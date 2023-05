Geppi Cucciari,'porto sul palco una donna che mi somiglia molto'

(ANSA) - CAGLIARI, 16 MAG - Grande attesa e sold out nei teatri della Sardegna per Geppi Cucciari. L'amatissima attrice e conduttrice radio e tv è protagonista di Perfetta. Il coinvolgente monologo scritto da Mattia Torre, tra gli autori di spicco del panorama italiano, prematuramente scomparso nel 2019, è in cartellone mercoledì 17 e giovedì 18 maggio alle 20.30 al Teatro Massimo di Cagliari per un duplice appuntamento firmato Cedac, poi venerdì 19 al Civico di Alghero e sabato 20 al Verdi di Sassari, entrambi alle 21.

"La donna che porto sul palco non sono io, ma mi somiglia molto più di quanto non sembri. Ad esempio nel suo modo di parlare, perdere la calma o esporre le proprie ragioni", svela all'ANSA l'eclettica artista, reduce dal successo del programma Splendida Cornice. "Perfetta", con musiche di Paolo Fresu e abito di Antonio Marras, produzione ITC2000, è il diario di quattro martedì, ognuno per ogni fase del ciclo. Giornate che apparentemente scorrono sempre uguali ma affrontate con cambiamenti d'umore influenzati dal ciclo mestruale.

Sul palco una donna in carriera, una venditrice di auto, una vita intensa tra lavoro, impegni familiari, amicizie, va in palestra, fa la spesa, "e in più - ricorda l'attrice - deve gestire i colori del ciclo mestruale". "Mattia Torre aveva la capacità di raccontare le cose in maniera originale e nello stesso tempo permettere agli spettatori di immedesimarsi o ritrovare frammenti della propria storia, con una ironia, una lucidità e una profondità straordinarie - aggiunge Geppi - Questo spettacolo potrebbero interpretarlo anche altre attrici, ma il modo in cui Mattia ha scelto le parole per me, ovvero una persona di cui conosceva tutte le sfumature, eravamo molto amici, fa sì che in questa donna così diversa ritrovi qualcosa di me".

Un viaggio nell'universo femminile, che tocca un argomento ancora quasi tabù, per mostrare i paradossi e le contraddizioni della società contemporanea. "Perfetta - chiarisce l'attrice - racconta le donne nella loro imperfezione, con i loro difetti e la loro fragilità: è un grande atto d'amore di Mattia nei confronti delle donne, raccontate nella loro meravigliosa complessità". (ANSA).