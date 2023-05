Alessio Boni, la Traviata sono io

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - ''La storia della Traviata è solo in parte, come comunemente si pensa, ispirata al romanzo La signora delle Camelie di Alexandre Dumas ma il cuore palpitante della vicenda viene dall'intensa relazione tra Giuseppe Verdi e Giuseppina Strepponi''. Lo spiega all'ANSA Alessio Boni, protagonista e regista de La Traviata sono io di Filippo Arriva, recital in scena il 21 maggio (ore 17,30) al Teatro Massimo Bellini di Catania. In scena con Boni musiche originali per due pianoforti, sui celebri temi de La Traviata, del compositore Marco Salvio. I pianisti sono Wei Jiang e Federico Nicoletta.

''Un giorno l'amico Filippo Arriva mi dice di aver scritto quest'opera su come si compone La Traviata, perchè sono in pochi effettivamente a saperlo, e la cosa mi ha tanto incuriosito.

Verdi e Strepponi erano amanti quando andarono insieme a vedere La signora delle camelie in prosa a Parigi: lei pianse tanto, pianse talmente tanto che pian piano l'idea dell'opera entra come un tarlo nella testa di Verdi. Fu osteggiato non poco perchè mettere in scena una cortigiana a quel tempo non era così scontato. La loro storia del resto aveva questo alone di illegittimità, lui era vedovo ma lei aveva avuto due figli illegittimi, era chiacchierata. Verdi l'aveva capita, gli era entrata nell'anima con la sua intelligenza, e il loro carteggio bellissimo dimostra quanto La Traviata si mischia alla loro vita''. Che cosa c'è ora nel futuro di Alessio Boni? ''con Francesco Niccolini, il mio drammaturgo, stiamo facendo una scrittura per il debutto a Bergamo capitale della cultura il 12 dicembre. Porteremo l'Iliade il gioco degli dei al Teatro Donizetti''. Prima, in attesa che sia trasmessa dalla Rai, Il metodo Fenoglio (''andrà probabilmente in onda a novembre''). E' già pronto anche e ''sta al montaggio, La lunga notte sulla storia di Dino Grandi con la regia di Giacomo Campiotti dove faccio io il protagonista. Parla della lunga notte del 25 luglio del '43 con la storia del gran consiglio che voleva destituire Mussolini''. Sta per iniziare a girare ''un film di Sergio Rubini su Leopardi, interpretato dal giovane Leonardo Maltese.

Io faccio Monaldo, il padre di Leopardi. Saranno due puntate per Rai1''. (ANSA).