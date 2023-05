Immagina, a Roma il festival del teatro di figura

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Marionette, burattini, ombre e ogni tipo di creatura magica creata dalla fantasia e dal talento di artisti da tutta Europa e dagli Stati Uniti sono i protagonisti di Immagina, Festival internazionale del teatro di figura di Roma fino al 14 maggio. Il Festival Immagina è un festival diffuso che esplora un'arte antica ma moderna, sorprendentemente contemporanea, popolare, libera, partecipata, che racconta la bellezza del teatro di figura, un universo fatto di burattini, marionette, pupi, ombre, muppets, un cosmo di materia e mestieri, di arte e artiste e artisti incredibili.

La Sala Quaroni di Palazzo Uffici all'Eur nell'ambito della stagione artistica EUR Culture per Roma e della manifestazione Immagina Festival Internazionale del Teatro di Figura di Roma 2023, ospiterà domenica 14 maggio una intera giornata dedicata ai bambini e ragazzi con la realizzazione di due spettacoli di marionette e due laboratori artistici.

Primo spettacolo alle ore 11,00 di Giorgio Gabrielli in Legno, diavoli e vecchiette… storie di marionette; Laboratorio artistico Cartoni Animali alle ore 12,30 ingresso libero e Laboratorio artistico Atti Performativi Pacifici (per danzatori, performer, artisti) ore 15,30 ingresso libero; Secondo spettacolo alle ore 17,00 la Compagnia Walter Broggini in Lear e il suo matto. Dramma per attore e burattini da William Shakespeare, di e con Luca Radaelli e Walter Broggini. (ANSA).