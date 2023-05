Torna Vivo d'Arte, il progetto per i giovani artisti expat

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Al via la quinta edizione di "Vivo d'Arte", il concorso-premio promosso dal Ministero degli Affari Esteri in collaborazione con la Fondazione Romaeuropa dedicato ai giovani artisti italiani, al di sotto dei 36 anni di età e residenti stabilmente all'estero.

Oggetto del concorso-premio sono opere originali di creazione contemporanea sviluppate nelle discipline di teatro, danza e musica, che sviluppino il tema della contaminazione - incontro con la cultura del paese di residenza e prevedano l'eventuale coinvolgimento di artisti locali.

Il progetto vincitore sarà rappresentato in prima nazionale nell'ambito della prossima edizione del Romaeuropa Festival, che si terrà a Roma dal 6 settembre al 19 novembre 2023. Sono previsti la copertura delle spese relative alla creazione e produzione dello spettacolo vincitore, il cachet e l'ospitalità, nel limite dei massimali indicati nel Regolamento che per il budget relativo ai costi di creazione e produzione del progetto di spettacolo prevede fino ad un massimo di 10mila euro.

La scadenza per la ricezione delle domande è prevista per il 18 giugno. La presentazione del progetto vincitore è nel calendario del festival per il 15 ottobre. (ANSA).