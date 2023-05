Piovani, restituire Valle, Eliseo e Globe alla cultura italiana

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Quando si apre un teatro è una festa, quando se ne chiude uno è un lutto, a Roma abbiamo vissuto molti di questi lutti, a partire da quello scandaloso del teatro Valle". Lo dice il premio Oscar Nicola Piovani in un video messaggio al convegno in corso all'Università Luiss Guido Carli di Roma, 'Quale futuro per lo spettacolo dal vivo e il cinema? organizzato dall'associazione Excellence in collaborazione con la Direzione Generale Spettacolo dal Vivo, la Direzione Generale Cinema del Mic, con tutte le associazioni di categoria e i professionisti del settore.

"Anche l'Eliseo, con la sua tradizione grandiosa è chiuso - ricorda Piovani -. Ultimamente si è chiuso anche il teatro Globe perché c'è stato un incidente e c'è un'inchiesta per stabilire le ragioni. I tempi delle inchieste possono variare, io mi auguro si faccia tutto velocemente; che questi tre teatri vengano restituiti alla cultura italiana e mi auguro che questo governo riconosca la centralità della cultura teatrale, un Paese che non lo fa è perdente. Riapriamo i teatri e focalizziamoci sull'importanza imprescindibile del teatro". (ANSA).