Mollicone, studiamo estensione tax credit anche al teatro

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Il tax credit per il cinema ha funzionato e abbiamo studiato almeno con una quota simbolo di estenderlo anche il teatro, stiamo cercando di trovare la formula e i fondi". Lo dice il Presidente della Commissione Cultura e Università della Camera Federico Mollicone (FdI) al convegno in corso all'Università Luiss Guido Carli di Roma, 'Quale futuro per lo spettacolo dal vivo e il cinema? organizzato dall'associazione Excellence in collaborazione con la Direzione Generale Spettacolo dal Vivo, la Direzione Generale Cinema del Mic, con tutte le associazioni di categoria e i professionisti del settore. Mollicone ricorda le misure per la filiera culturale adottate o allo studio del governo. Fra queste "con la sottosegretaria Borgonzoni stiamo lavorando a un tax credit del cinema che aiuti le industrie italiane a non essere cannibalizzate delle piattaforme. Non si tratta di una sensibilità sovranista o nazionalista ma di una visione europea, basti guardare quello che stanno facendo Francia e Germania" sul tema. Inoltre "la crisi delle sale cinematografiche è sotto gli occhi di tutti.

Abbiamo messo su questo dieci milioni più altri dieci per sostenere la distribuzione. Noi difendiamo il cinema, e i film in sala, ma dobbiamo anche dire la verità. Pensiamo che le sale e la distribuzione debbano reinventarsi, con l'apertura della sala anche all'audiovisivo, alla realtà virtuale, alla presentazione di libri, dovrebbero diventare delle agorà".

