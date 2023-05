Mollicone, mi impegno a far tornare il Valle un bene comune

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Rispetto alla questione del teatro Valle "ho incontrato il presidente della Regione, il ministro Sangiuliano e l'assessore alla cultura di Roma Gotor. Verrà dato un nuovo cda al Teatro Argentina, quindi anche all'India e al teatro Valle, dove appena verranno conclusi i lavori verrà fatta una riprogrammazione e riaprirà e sarà finalmente un bene comune. L'impegno è questo". Lo dice il Presidente della Commissione Cultura e Università della Camera Federico Mollicone (FdI) al convegno in corso all'Università Luiss Guido Carli di Roma, 'Quale futuro per lo spettacolo dal vivo e il cinema? organizzato dall'associazione Excellence in collaborazione con la Direzione Generale Spettacolo dal Vivo, la Direzione Generale Cinema del Mic, con tutte le associazioni di categoria e i professionisti del settore.

Inoltre "siamo anche d'accordo con la proposta che in Parlamento sosterrò anche con la Commissione cultura, che il Teatro Valle diventi il centro della drammaturgia italiana" ha aggiunto. (ANSA).