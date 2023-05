Weekend a teatro con apertura Inda, Ferrari, Popolizio

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Il Prometeo incatenato di Eschilo per la regia di Leo Muscato, con Alessandro Albertin protagonista, e la Medea di Euripide, che Federico Tiezzi ha cucito su Laura Marinoni, ad aprire la 58/a stagione dell'Inda al Teatro Greco di Siracusa. E poi Isabella Ferrari nella Domus aurea a Roma con Le eroine di Ovidio, per la regia di Alessandro Fabrizi; fino a Massimo Popolizio a Milano con il dramma di Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend, che conta anche Maria Paiato, Mariangela Granelli e Ludovica D'Auria a Brescia nel Boston Marriage di David Mamet; Manuel Agnelli a Napoli con Lazarus, la sorprendente opera-rock del Duca Bianco; e il ritorno de L'attimo fuggente, a 30 anni dal film diretto da Peter Weir con Robin Williams, ora a Roma con Luca Bastianello e la regia di Marco Iacomelli. (ANSA).