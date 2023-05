'Giocatori d'azzardo', il romanzo di Cusenza diventa un reading

(ANSA) - VENEZIA, 09 MAG - Prende spunto dal romanzo di Virman Cusenza "Giocatori d'azzardo. Storia di Enzo Paroli, l'antifascista che salvò il giornalista di Mussolini", il reading-spettacolo in scena stasera al Teatro La Stanza di Treviso, nell'ambito del festival "Mythos".

L'Italia del ventennio fascista entra quindi nel cartellone del festival di teatro classico di Treviso, ideato e diretto dalla regista e drammaturga Giovanna Cordova, a cui si deve l'allestimento di "Pietas", trasposizione in forma di letture treatalizzato del romanzo di Cusenza. "Giocatori d'azzardo" (Mondadori), opera prima del giornalista siciliano, è stato finalista del Premio Giovanni Comisso 2022. Cusenza ha iniziato la carriera di giornalista al "Giornale di Sicilia", proseguendo poi al "Giornale" di Indro Montanelli, ed è stato direttore dei quotidiani "Il Mattino" e "Il Messaggero". Oggi è consulente di Fremantle per l'attualità.

L'autore sarà a Treviso questa sera per introdurre il senso di "Pietas", in scena al Teatro La Stanza di via Pescatori, che è anche il laboratorio dei giovani allievi di Tema Academy, scuola di teatro diretta da Giovanna Cordova. Alle loro voci saranno affidate le letture teatralizzate costruite sulle le pagine del romanzo di Cusenza: una vicenda umana riferita a fatti veramente accaduti, poco nota ai più, che si inquadra nella grande storia della seconda guerra mondiale e della caduta del regime fascista. (ANSA).