(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Maurizio Battista conquista il Circo Massimo. Su un palco "da 60 metri", nello stadio più grande della storia, generalmente concesso solo alle grandi star della musica (come Bruce Springsteen o i Guns n' roses che si esibiranno nelle prossime settimane) o per eventi come la festa per lo scudetto della Roma del 2001, il 22 luglio in scena ci sarà lui, mattatore di racconti e risate nello show "Una serata indimenticabile".

""Eh si, è 'na bella responsabilità. A memoria, non c'è stato mai nessun altro comico fino a oggi - dice l'attore all'ANSA - Sarà uno spettacolo ricchissimo, con ospiti, la musica dell'Orchestraccia, I Los locos che faranno ballare tutti, maxischermi. Tengo tantissimo che sia una serata per stare bene insieme, anche come gratificazione a chi da trent'anni crede in me e mi segue".

Già perché, i conti precisi non li fa neanche lui, ma l'occasione sono anche i "30-32 anni di carriera. Ultimamente ho ritrovato un video girato al Cral dell'Acea nel 1992 - dice - Avevo barba, capelli, occhiali: praticamente un'altra persona.

Ed era un pezzo veramente miserabile - ride - Ma la gavetta si fa così. Finiti certi Maestri, purtroppo, YouTube, Tik tok, hanno fatto pensare ai giovani che bastassero i video. Puoi andare bene un anno, due, guadagnare qualche soldo. Ma la gavetta, la carriera, sono un'altra cosa".

Ed è proprio dagli inizi di quella gavetta, ben prima del Fantastico del 1989, di Colorado e dei lunghi tour teatrali, che inizierà il suo racconto al Circo Massimo. In scena, il bancone del bar dove Maurizio ragazzo lavorava con papà Antonio.

A giugno Battista tornerà anche in tv, chiamato da Massimo Ranieri nel suo nuovo show per Rai1, Tutti i sogni ancora in Volo. (ANSA).