Santarcangelo Festival, città-incontro nel borgo medievale

(ANSA) - RIMINI, 06 MAG - Andrà in scena dal 7 al 16 luglio la 53/a edizione di Santarcangelo Festival, con il claim 'enough not enough': partendo dalle proposte degli artisti invitati - molti portatori di narrazioni poco presenti nel panorama mainstream occidentale - l'evento intende indagare "i nostri limiti di consenso e i punti critici che provocano il dissenso, preludio di ogni vero cambiamento".

La rassegna multidisciplinare diffusa a Santarcangelo di Romagna (Rimini), per il secondo anno diretta dal curatore, drammaturgo e critico polacco Tomasz Kirenczuk, vuole trasformare per dieci giorni il borgo medievale in una "città-festival", affidando alle arti performative la funzione di essere "spazio ibrido e stimolante dove sperimentare visioni alternative". "Il corpo - spiega Kirenczuk - insieme oggetto e soggetto dell'attività artistica, da fonte di discriminazione si trasforma in strumento di liberazione e punto di partenza per la costruzione della propria identità, alimentando la speranza di un futuro più equo e inclusivo in cui coesistere". La maggior parte degli artisti si muovono tra diversi generi - teatro, danza, musica, arte visiva e discipline trasversali - senza rientrare in categorie ben definite e incrociando culture ed estetiche differenti.

Accanto a nomi internazionali della performing art, quali la francese Rébecca Chaillon (originaria della Martinica, per la prima volta in Italia), le brasiliane Ligia Lewis e Ana Pi, la canadese Dana Michel e il tedesco Julian Hetzel, molti giovani porteranno i loro spettacoli per la prima volta in Italia. Tra le proposte italiane, oltre alla performer e autrice Chiara Bersani, alla danzatrice e coreografa Cristina Kristal Rizzo e al duo formato dall'attrice e autrice Silvia Calderoni e dall'attivista e ricercatrice Ilenia Caleo, sono in programma la regista e artista visiva Eva Geatti, ColettivO CineticO e Francesca Pennini, il collettivo Dewey Dell, le coreografe Giorgia Ohanesian Nardin e Sara Sguotti. L'attrice e regista Emilia Verginelli e l'artista sonora e musicista Agnese Banti presenteranno due nuove produzioni grazie a Fondo, progetto dedicato al sostegno della giovane creatività sviluppato da Santarcangelo Festival insieme a 12 partner nazionali. (ANSA).