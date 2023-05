Torinodanza, 33 rappresentazioni con artisti da 8 Paesi

(ANSA) - TORINO, 05 MAG - L'edizione 2023 di Torinodanza, rassegna diretta da Anna Cremonini e realizzata dal Teatro Stabile di Torino, proporrà dal 14 settembre al 25 ottobre 33 rappresentazioni, in 3 luoghi di spettacolo, di cui 4 prime nazionali e 1 anteprima, 7 coproduzioni (4 italiane e 3 internazionali), 15 compagnie con artisti di 8 Paesi: Australia, Belgio, Germania, Israele, Italia, Regno Unito, Spagna, Svizzera.

"E' un momento particolare. Il Teatro Stabile non è mai andati così bene. Le sale sono sempre più piene, moltissimi spettacoli registrano il tutto esaurito. I torinesi rispondono alla Cultura. Torinodanza, arrivata alla 39esima, è una realtà ormai affermata e vincente. Un grande gioco di squadra ci fa alzare la barra della qualità", ha affermato il presidente dello Stabile Lamberto Vallarino Gancia. "Il festival Torinodanza si è confermato nelle graduatorie del ministero primo per il punteggio totale tra i festival disciplinari, primo per il punteggio artistico e primo per il contributo assegnato dal Fondo unico dello spettacolo. Un posizionamento che ci riempie di orgoglio", ha detto Filippo Fonsatti, direttore del Teatro Stabile.

Il Festival - ha spiegato Cremonini - porterà a Torino i maggiori coreografi contemporanei e le più interessanti novità italiane e internazionali. Rafael Bonachela con la Sydney Dance Company, Ohad Naharin e la Batsheva Dance Company, Sidi Larbi Cherkaoui e il Ballet du Grand Théâtre de Genève, Akram Khan, Peeping Tom, Oona Doherty saranno i protagonisti internazionali della rassegna, insieme a Silvia Gribaudi, Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi, Teodora Castellucci, Francesca Pennini.

"Torino mantiene i fari accesi sulla danza e manda un segnale importante al ministero e all'Italia:: bisogna dare centralità alla danza" ha sottolineato l'assessore comunale alla Cultura, Rosanna Purchia (ANSA).