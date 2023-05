25 anni di Suq Festival, un libro e anteprime per festeggiarlo

(ANSA) - GENOVA, 05 MAG - Appuntamento dal 16 al 25 giugno al Porto Antico di Genova per il Suq Festival che compie 25 anni e per l'occasione festeggerà con una serie di eventi speciali a partire dalla pubblicazione del libro "Le voci del Suq" che racconterà la storia del Festival dalla prima edizione del 1999.

"Sono orgogliosa di questo risultato - afferma Carla Peirolero, direttrice del Suq - e penso all'inizio di questa avventura, quando insieme a Valentina Arcuri l'abbiamo iniziata, per ribellione a un teatro che non dava spazio alla società multiculturale contemporanea, sia in scena che nel suo pubblico.

Il Suq in venticinque anni è rimasto fedele a sé stesso, ha mantenuto la sua formula originale di dialogo tra culture diverse, offrendo ogni anno un programma coerente, nato da una ricerca specifica e radicale, sempre al passo con l'attualità che nel tempo proprio su questi argomenti ha mostrato un'allarmante fragilità".

L'edizione 2023 del Suq, ribattezzato Suq 25, sarà imperniata su una ricca selezione di spettacoli teatrali dedicati al dialogo tra culture. Ad aprire il cartellone teatrale il 15 giugno sarà lo spettacolo di Andrea Pennacchi "Welcome to Pojanistan", una descrizione ironica e sprezzante del razzismo che circola come un virus in Italia.

Due le prime nazionali in programma: "I racconti di Penda" con Bintou Ouattara (il 18), e "La señora" (19 e 20), nuova produzione Suq Festival e Teatro.

La Giornata internazionale del rifugiato, il 20 giugno, sarà dedicata a Don Andrea Gallo. Mentre la giornata europea della Musica a Ezio Bosso, pianista e direttore d'orchestra di fama internazionale, che sarà ricordato dalla sorella Ivana.

Ampio spazio infine al tema dell'ambiente con gli appuntamenti di EcoSuq mentre non mancherà lo spazio show cooking con lo Chef Kumalé e 11 cucine diverse presenti, indiana, araba, sud est asiatica, messicana, del nord Europa, senegalese, nigeriana, persiana, siriano libanese, sud americana, vegana, che permetteranno un viaggio esclusivo e ghiotto nelle tradizioni gastronomiche del mondo. (ANSA).