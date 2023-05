Luca Bizzarri, al voto scegliamo imitatori scarsi di Fiorello

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Vorremmo avere "tanti Mattarella ma poi votiamo degli imitatori scarsi di Fiorello. Da una parte vorremmo che la politica fosse una cosa seria, dall'altra votiamo gente che fa i filmati, le battute... siamo noi elettori ed essere confusi". Lo dice all'ANSA Luca Bizzarri, alla vigilia del debutto in teatro (la tournée parte il 5 maggio dal Teatro Comunale di Ferrara, e ha tra le tappe Torino, Bologna, Genova, Milano, Palermo, Cagliari, Roma) con il suo nuovo spettacolo, scritto insieme a Ugo Ripamonti, Non Hanno un Amico. Alla base c'è l'omonimo podcast di Chora Media, nato nel 2022 durante l'ultima campagna elettorale, nel quale l'attore e autore con una media di 50mila ascolti al giorno e un milione di streaming al mese affronta tra ironia, autoironia e riflessione temi come la comunicazione politica, i fenomeni social, aspetti positivi e negativi nel racconto del Paese. Far partire il podcast durante la campagna elettorale "è stato giocare facile. Anche perché i politici in quella fase danno il meglio di sé, sono tutti a mille". Sui politici italiani "avevo aspettative bassissime che sono state rispettate. Anche se la colpa di tante brutte figure non è solo loro. Io me la prendo più con i loro collaboratori, con chi gli cura la comunicazione, per questo il titolo del podcast e dello spettacolo è Non Hanno un Amico. Il podcast "ha mille facce, in un'ora di spettacolo teatrale è difficile farle vedere tutte.

Sarà anche un racconto che si modifica col tempo. La parte predominante adesso è quella riflessiva/satirica, su noi stessi, su chi siamo come elettori e chi eleggiamo".

Ci potrebbe essere anche una trasposizione televisiva? "Con Paolo (Kessisoglu, l'altra metà del duo creato 25 anni fa) e Mia Ceran facevamo su Rai 2 una cosa molto simile, Quelli che...

dopo il Tg, che andava oltretutto molto bene. Ma negli ultimi anni i programmi di satira sulla tv pubblica non si possono più fare, perché la politica non è in grado di sostenerla: chi fa satira viene trattato come un avversario politico". Un atteggiamento "cresciuto nel tempo, con l'avvento dei grillini, il che è paradossale, essendo un movimento fondato da un comico". (ANSA).