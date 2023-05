Brachetti lancia musical 'Cabaret', un inno alla libertà

(ANSA) - TORINO, 03 MAG - Con il nuovissimo musical di e con Arturo Brachetti 'Cabaret' in programma in prima il 10 ottobre al Teatro Alfieri, Torino si candida a diventare nuovo polo del musical italiano insieme a Milano e Roma. A presentare la nuova produzione oggi al Teatro Alfieri c'erano, oltre ai protagonisti Brachetti e Diana Del Bufalo, star italiana del musical, il co-regista Luciano Cannito, anche direttore artistico dei teatri torinesi Alfieri e Gioiello e dell'Accademia Art Village, il direttore musicale Giovanni Maria Lori, arrangiatore di tanti musical, autore Mediaset e maestro di canto di 'Amici', e il produttore Fabrizio Di Fiore, reduce del grande successo di '7 spose per 7 fratelli' con la compagnia Roma City Musical.

"'Cabaret' è una storia pazzesca di cui ci si innamora subito, come è capitato a me nel '75 quando ho visto per la prima volta il film di Bob Fosse - ha raccontato Brachetti oggi ai giornalisti - parla di una Berlino che forse pochi conoscono, sotto la repubblica di Weimar, all'avanguardia su tutto, sull'arte, sui diritti degli omosessuali, sull'uso delle droghe, sulla vita libertina, un'isola felice nella Germania bigotta nella quale stava emergendo il nazismo. Un inno alla libertà, qualcosa di cui non se ha mai abbastanza e di cui c'è tanta necessità anche ora".

Dopo 'Cabaret', già prevenduto in una tourneè che dal prossimo autunno toccherà oltre cento teatri italiani, l'Alfieri produrrà, come hanno spiegato Cannito e Fabrizio Fiore di Fdf-Fabrizio Di Fiore Entertainment, uno o due musical l'anno.

"Per Cabaret ieri abbiamo visto in audizione 400 artisti tra i quali ne sceglieremo 18. Torino diventerà un importante nuovo centro di produzione teatrale". (ANSA).