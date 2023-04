Paola Minaccioni, 'dal vivo è molto meglio'

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Il live è la mia forma preferita di fare spettacolo e non solo perché, come dico nello show, 'Dal vivo sono molto meglio', ma perché come dimostra l'enorme popolarità che il teatro sta avendo in quest'anno post pandemico la cosa più rivoluzionaria di tutte è oggi lo stare insieme dal vivo e non su zoom", dice Paola Minaccioni. L'attrice, lanciata al cinema dai film di Ferzan Ozpetek (un Nastro d'argento per Allacciate le cinture), verve comica da vendere, conduttrice radiofonica al Ruggito del Coniglio, cuore grande con Every child is my child, prepara le valigie per l'America.

"Sono più che emozionata, è una grande, bella occasione internazionale - racconta - partecipare a In Scena! Italian Theater Festival NY il 5 maggio e poi il 10 a Los Angeles. Porto uno spettacolo divertente, una stand up comedy come piace agli americani, racconto romanzata la mia storia e mi faccio consigliare dai personaggi che ho fatto da sempre, come Loredana Bertè che mi spinge alla trasgressione, Sabrina Ferilli che mi insegna ad essere sexy, la premier Giorgia Meloni che mi ricorda di dover essere donna, madre e crocerossina con i maschi".

Il genere della stand up è un classico in America e da noi è esploso di recente. "Lì sanno essere anche molto spinti, volgari, quasi osceni, ci sono comiche americane che ne fanno proprio una cifra stilistica, in Italia non osiamo tanto, però il genere sta facendo emergere tanti talenti, anche da noi. E poi è vero che è una moda, ma noi abbiamo maschere che risalgono alla commedia dell'arte e con tutto il rispetto partiamo avvantaggiati", prosegue Minaccioni.

Dopo l'esperienza americana con I am so much better in person (Dal vivo sono molto meglio), Paola Minaccioni prepara per l'anno prossimo, Stupida Show, uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo, scritto dal drammaturgo Gabriele Di Luca, ancora un monologo comico.

E il cinema? "Ho in uscita Un matrimonio mostruoso di Volfango De Biasi con Massimo Ghini, e poi una commedia gialla rosa nera, una specie di Trono di Spade alla romana, La guerra del Tiburtino Terzo, un film dissacrante sulla periferia urbana con Paolo Calabresi, Carolina Crescentini, Antonio Bannò".

(ANSA).