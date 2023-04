Weekend a teatro tra Gaber, Williams e Rambert

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Dalla riflessione sul Teatro e la vita di Pascal Rambert, con il debutto a Milano di "Prima", tappa d'esordio del trittico che in tre stagioni si concluderà con le parti successive "Durante" e "Dopo"; a "Il Dio bambino", monologo scritto nel 1993 da Giorgio Gaber e Sandro Luporini, oggi interpretato da Fabio Troiano, a Roma, con la regia di Giorgio Gallione. Fino alla solitudine delle donne nel "Misericordia" di Emma Dante a Napoli.

Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend, che conta anche Veronica Pivetti a Roma con la black story musical di Giovanna Gra, "Stanno sparando sulla nostra canzone"; ed Elena Sofia Ricci, che è in teatro tra Alba (CN) e Caserta, protagonista di "La dolce ala della giovinezza" di Tennessee Williams. (ANSA).