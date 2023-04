Sogno di volare, il Parco di Pompei palco per gli studenti

(ANSA) - NAPOLI, 26 APR - Il teatro, il cinema, gli studenti ed il Parco archeologico di Pompei. E' tutto questo Sogno di Volare, progetto finalizzato a coinvolgere i ragazzi e le scuole del territorio e a stabilire un legame concreto con il patrimonio culturale di appartenenza, attraverso l'arte e il teatro. Un progetto che al suo secondo anno conferma come un Parco archeologico possa diventare luogo dove gli adolescenti del territorio indagano le proprie capacità esibendosi, con artisti professionisti, in uno spettacolo antico.

"Ci sono altri che credono come noi che la cultura possa cambiare la vita delle persone, come l'abbiamo potuto toccare con mano nel primo anno, che ha superato i miei più audaci sogni, e questo ci riempie di gioia - sottolinea il direttore Gabriel Zuchtriegel - Pompei è un sito che parla ai giovani di oggi, premesso che diamo a loro lo spazio per sentirlo e non ci sovrapponiamo con preconcetti e finte certezze alla loro sensibilità". Non più solo teatro come nel primo anno del progetto, ma anche cinema e racconto documentaristico con la collaborazione di Giffoni Experience e Giffoni Innovation hub.

Cresce la partecipazione delle scuole ed economicamente il progetto, sostenuto dal Parco di Pompei, comincia a camminare da solo: oltre a un contributo della Direzione Generale Spettacolo, una parte cospicua delle spese viene coperta da uno sponsor, American Express.

E dunque da un lato il teatro, che vedrà il prossimo 27 e 28 maggio 120 studenti-attori delle scuole del territorio vesuviano, aprire la stagione estiva del Teatro Grande di Pompei con gli Acarnesi Stop the war!, riscrittura da una commedia di Aristofane. Dall'altro, un progetto di formazione al linguaggio cinematografico e al racconto documentaristico con l'obiettivo di produrre e distribuire dei mini documentari e raccontare - con il supporto di professionisti del settore, che li guideranno anche attraverso delle masterclass dedicate - sei cantieri nel sito archeologico. (ANSA).