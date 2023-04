Rossella Brescia, per Billy Elliot debutto nel musical

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "E' la prima volta, si. Ma è da tanto che studiavo per questo momento. E poi, c'era questa storia pazzesca, il palcoscenico dove ho visto titoli eterni come Rugantino. Non ho esistato un attimo a dire sì". Ballerina, prima di tutto. Poi attrice, conduttrice, imitatrice (avrete mica perso la sua Sofia Loren, la mattina alla radio a Tutti pazzi per Rds?) e ora per la prima volta anche protagonista di un musical. Così Rossella Brescia ha debuttato al Sistina di Roma, il tempio della commedia musicale italiana, in "Billy Elliot", il musical tratto dal film del 2000 di Stephen Daldry, con testi e libretto di Lee Hall e le musiche di Elton John.

Dopo il successo nel West End londinese e a Broadway, la storia del piccolo Billy che ai guantoni preferisce le scarpette da ballo è fino al 30 aprile in scena a Roma nella nuova versione italiana firmata da Massimo Romeo Piparo, per partire in tournée in tutta Italia nella prossima stagione.

In un cast di oltre 30 artisti, con tanto di orchestra dal vivo di Emanuele Friello, protagonisti sono Giulio Scarpati nel ruolo del burbero padre di Billy; i tre giovani Andrea Loconsole, Emiliano Fiasco e Bryan Pedata, alternativamente nei panni del ragazzo. E Rossella Brescia che diventa Mrs.

Wilkinson, la maestra di danza che scopre il talento di Billy e scommette sul suo futuro, nonostante l'acceso conflitto e i pregiudizi del padre.

"E' una grande sognatrice - racconta all'ANSA - Come i minatori in sciopero della storia, anche lei si trova in difficoltà. Fa lezione in una palestra, dove nell'ora precedente si allenano i ragazzi della boxe. Qui incontra Billy e lo incita a indossare le scarpe da ballo, diventando per lui una figura fondamentale. Anche nella vita, gli insegnanti sono importantissimi, non solo per quello che insegnano, ma per il sostegno che danno ai ragazzi". (ANSA).